Romanya’nın en büyük petrol rafinerisi Petromidia’da yangın

Romanya'nın en büyük ham petrol rafinerisi Petromidia'da bir patlama sonrası yangın çıktı.

Romanya’nın en büyük petrol rafinerisi Petromidia’da yangın

İHA
Karadeniz kıyısında yer alan Romanya’nın en büyük ham petrol rafinerisi olan Petromidia'da yangın çıktı. Romanya Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangının bir patlama sonrası çıktığı ifade edildi.
Hükümete bağlı acil müdahale birimi ise, yangının kontrol altına alındığını belirterek, havada tehlikeli madde tespit edilmediği aktarıldı. Bir acil durum müdahale sözcüsü, "Şu anda yangın söndürüldü. Tekrar tutuşma riski olduğu için personelitesisi boşaltıyor ve itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor" dedi.

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Rafinerinden yükselen siyah dumanlar kilometrelerce öteden görülürken, yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

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Söz konusu rafineri, çoğunluğu Kazakistan devlet petrol şirketi KazMunayGaz'ın bir parçası olan KMG International'ın kontrolünde olan Rompetrol Rafinare'ye ait. Romanya devletinin rafineride yüzde 45 hissesi bulunuyor. Rafineri ham petrolü Kazakistan'dan alıyor.

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Rafinerinin internet sitesine göre, geçtiğimiz yıl rafineri 5,26 milyon ton ham petrol işleyerek, benzin, motorin ve uçak yakıtı olmak üzere ürettiği 4,1 milyon ton akaryakıtın yüzde 63'ünü Romanya içine sattı.

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