Romatizma hastaları kışa hazır mı? Uzmanı uyarılarını sıraladı

Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Bünyamin Kısacık, romatizma hastalarının hem hastalığın kendisi hem de kullandıkları ilaçlar nedeniyle yaşamlarına çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Romatizma hastaları kışa hazır mı? Uzmanı uyarılarını sıraladı

Prof. Dr. Kısacık, "Romatoloji hastalarında düzenli poliklinik takibi, kilo kontrolü, düzenli egzersiz, sigarayı bırakmanın yanı sıra, takip eden romatoloji uzmanı tarafından önerilecek vitaminler ve mineraller tedavinin başarısını artırmaktadır" dedi.

“KIŞ AYLARININ SOĞUK VE ENFEKSİYONLARIN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ BİR DÖNEM”

Kış aylarının soğuk ve enfeksiyonların çok görüldüğü bir dönem olması nedeniyle romatizma hastaları için daha da önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kısacık, romatoloji hastalarına şu önerilerde bulundu:

-Sıcakta Kalın

Soğuk havalarda eklemlerdeki katılık artış gösterir, ayrıca bağ doku romatizmalarında ellerde renk değişikliği artar. Bu yüzden gerek evde gerekse dışarıda sıcak olmalıyız. Egzersiz, Çoğu hastamızın en sık yaptığı egzersiz olan açık alan yürüyüşlerini kışın yapmadıklarını/yapamadıklarını görüyoruz. Bu durum eklem katılığını artırmaktadır. Bu yüzden ev içi germe egzersizleri yapılabilir. Bilmiyorum demeyin lütfen internette bir dakika içerisinde yüzlerce germe egzersizi karşınıza çıkmakta.

-En Kritik Öneri Beslenme

Burada bir noktaya özellikle dikkat çekmek isterim, beslenmeden kastımız asla bol bol kalori alıp kilo alalım değil. Balık, zeytinyağı, taze meyve sebze, ceviz gibi faydalı kuruyemişler çok önemli. Buna ilave olarak C vitamini içeren meyveler hiç unutulmamalı.

-Sıvı Tüketimini İhmal Etmeyelim

Lütfen, Kış aylarında soğuğun etkisiyle sıvı tüketimi genellikle azalmaktadır. Ancak sıvı tüketimi ve sıvı dengesi hastalığın kontrolü açısından büyük önem taşımaktadır. Hava Durumu Takibi, Hava durumu takibi önemli çünkü romatizma hastalarında kemik erimesi sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Bu yüzden karlı ve buzlu havalarda kayıp düşmemek gerekiyor. Bu konu çok önemli lütfen aklımızda tutalım.

-Kullanılan İlaçlar

Verdiğimiz ilaçların birçoğu vücut direncimizde kısmen zafiyet oluşturmakta. Bu yüzden ateşli enfeksiyon durumlarında bazı ilaçların kullanımına ara vermek gerekebilir. Bu durumlarda tedavinizi takip eden doktorunuzla irtibata geçmenizi öneririm.

-Düzenli Poliklinik Kontrolü

Hastalığınızı takip eden romatoloji uzmanının sizi bilmesi ve tanıması çok önemli. Çünkü hastada görülecek değişiklikler büyük önem taşımaktadır. Takip eden doktorun kontrol için önerdiği sürelerine uymak önemlidir. Gerek hastalık şiddeti gerekse ilaçlar nedeniyle gelişebilecek yan etkiler açısından lütfen düzenli kontrolleri ihmal etmeyelim.

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