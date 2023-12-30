Romatizmaya birebir iyi gelen ot ortaya çıktı

İnsanların sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelmesi dikkat çekiyor. Bu süreçte birçok bitkinin faydalarını keşfetmeyi devam ettirdiği biliniyor. Bu bitkilerden birinin de katırtırnağı otu olması dikkatlerden kaçmadı.

Katırtırnağı otunun romatizma ve nikriste de faydalı olduğunun bildirilmesi dikkat çekti.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma, kas-iskelet sisteminin farklı bölümlerinde iltihap, ağrı ve fonksiyon kaybına yol açan bir hastalık grubu olduğu biliniyor.

Bu hastalık grubu, yaşa bağlı olarak değişebilen ve bağışıklık sisteminin anormal çalışmasından kaynaklanan çeşitli hastalıkları içerdiğinin altı çizildi.

Romatizmanın en ciddi ve yaygın formu romatoid artrittir. Bu hastalık, eklemlerde iltihaplanma, şişlik ve deformasyona neden olur.

KATIRTIRNAĞI OTU NASIL KULLANILIR?

Bir çay bardağı bal ekleyerek kaynattıktan sonra günde üç kez içilmesi gerektiği söylendi.

Fazla miktarda alınması zehirlenmeye yol açabileceği için dikkatli olunması tavsiye edildi.