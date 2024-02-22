Ronaldinho Nagihan'ı bakın nasıl uyardı! Görüntüleri izleyip de gelmiş. Acun Ilıcalı ile fırtına gibi esti

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümüne, eski futbolcu Ronaldinho konuk oldu. Brezilyalı efsane oyuncu, ayak tenisindeki performansı ve maç önü açıklamalarıyla yine adından söz ettirdi.

Daha önce 2 kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ve Ballon d'Or ödülünü kazanan başarılı futbolcu, Dominik'e geldiği için duygularını anlattı. Çok mutlu olduğunu ifade eden Ronaldinho, "Buraya her zaman gelebilirim" diye konuştu.

Maç öncesi yarışmacılarla bir araya gelen Ronaldinho, son zamanlarda ettiği kavgalarla gündeme gelen Nagihan'a uyarılarda bulundu. Ronaldinho, "Umarım biraz daha sakin olabilirsin" dedi.

"DÜNYANIN EN TANSİYONLU SURVİVOR'INI YAŞIYORUZ"

Ronaldinho'dan sonra konuşan Acun Ilıcalı, "Ronaldinho'yu buraya getirerek aslında şu mesajı da vermek istedik. Dünyanın en tansiyonlu Survivor'ını yaşıyoruz. Dünyada benim gördüğüm en sempatik en huzur veren futbolculardan birisi de Ronaldinho. O yüzden bu sene kendisinden rica ettim. Sağ olsun o da beni kırmadı, geldi" ifadelerini kullandı.

ACUN VE RONALDINHO KAZANDI

Ronaldinho-Acun Ilıcalı çifti ile Yasin - Sercan çifti ayak tenisinde karşı karşıya geldi.

Acun Ilıcalı ile Ronaldinho, maçta ilk seti 15-8, ikinci ve üçüncü seti ise 15-12 kazanarak rakip takıma hiç set vermedi.

Bu akşam Ronaldinho, her iki takıma da 15'er dakika girerek futbol maçı yapacak.