Ronaldo Arabistan'da yapamadı. Yıldız golcünün kararı belli oldu

Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulübü'ne transfer olan Cristiano Ronaldo'nun uyum sağlayamadığı ve mutsuz olduğu öğrenildi.

Ronaldo Arabistan'da yapamadı. Yıldız golcünün kararı belli oldu

İngiltere'den The Express'in haberine göre 2.5 yıl ve 500 milyon euro'luk bir sözleşme karşılığı Al Nassr'a giden Cristiano Ronaldo, sezon sonunda ayrılacak.

Portekizli süperstarın ayrıca Al Nassr'dan ayrılarak Real Madrid'e dönmeyi hayal ettiği de ifade edildi.

İspanyol Mundo Deportivo'daki haberde ise Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan gibi kapalı bir kültüre sahip bir ülkeye uyum sağlamakta zorluk yaşadığı, dil engeline takıldığı ve bu ülkede yaşamaktan mutsuz olduğunu vurgu yapıldı.

1 YIL SONRA BIRAKACAK
2015 yılında 'Kariyerimi onurlu bir şekilde ve büyük bir kulüpte sonlandırmak istiyorum' diyen Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'de 1 sezon daha oynayarak futbolu bırakmak istediği de ifade edildi.
38 yaşındaki Portekizli süper yıldız, Suudi Arabistan Pro Lig'de oynadığı 12 maçta 12 gol atıp 2 asist yaptı.

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