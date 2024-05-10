Giresunspor'dan 28. mağlubiyet

Kaynak: Haber Merkezi
Giresunspor'dan 28. mağlubiyet
Trendyol 1. Lig'in son haftasında Ümraniyespor, Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Giresunspor ligdeki 28. mağlubiyetini aldı.

Giresunspor ve Ümraniyespor, 1. Lig'in 34. ve son haftasında karşılaştı.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Ümraniyespor'un gollerini 22. dakikada Siraçhan Nas ve 36. dakikada Atalay Babacan atarken, ev sahibinin tek golü 58. dakikada Mehmet Keskin'den geldi.

Bu sonuçla puanını 43 yapan Ümraniyespor, 11. sıraya yükseldi.

Giresunspor ise 7 puanla son sırada bulunuyor.

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28. MAĞLUBİYET
Ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Giresunspor, çıktığı 34 maçta 28 mağlubiyet yaşadı.

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