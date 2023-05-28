Ronaldo bile yetmedi. Al Nassr şampiyonluğu Al Ittihad'a kaptırdı

Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr, 29. hafta maçında Al Ettifaq ile deplasmanda 1-1 berabere kalınca, Al Ittihad şampiyonluğunu ilan etti.

Ronaldo bile yetmedi. Al Nassr şampiyonluğu Al Ittihad'a kaptırdı

Suudi Arabistan Ligi'nde kadrosunda Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, Luiz Gustavo gibi yıldızları bulunduran Al Nassr, buna rağmen şampiyon olamadı.

Al Nassr, ligin 29. haftasında deplasmanda Al Ettifaq ile karşılaştı. Maç 1-1 sonuçlandı. Al Nassr'ın golünü eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo attı.

Ligde lider olan Al Ittihad ise Al Fayha'yı deplasmanda 3-0 yendi ve bitime 1 hafta kala 69 puana ulaşarak, Al Nassr'ın 5 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.

Devre arasında transfer olduğu Al Nassr'da 19 resmi maça çıkan Cristiano Ronaldo, bu maçlarda 14 gol 2 asist kaydetti.

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