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Ronaldo 2 ay içerisinde Kocaeli’ne geliyor

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da forma giyen Portekizli yıldız oyuncu gelecek aylarda Kocaeli’ne gelecek.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 15:03
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Ronaldo Kocaeli'ne geliyor

Ronaldo 2 ay içerisinde Kocaeli’ne geliyor
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Suudi Arabistan Ligi'nde mücadele eden Al Nasr, diğer Arap Yarım Adası'nda faaliyet gösteren futbol kulüpleri gibi kamp yapmak için ülkemizi tercih etti.

Dünya Yıldızı Cristiano Ronaldo'nun da içinde bulunduğu kafilenin 2 ay içerisinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesine gelip, buradaki tesislerde kampa girmesi bekleniyor.

FUTBOL TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ

Rekorları altüst etmeyi sürdüren Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en golcü ismi olarak dikkati çekiyor.

Tecrübeli oyuncu, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre kulüp ve milli takım kariyerinde attığı 830 golle listenin zirvesinde yer alıyor.

MİLLİ TAKIMLARDA EN GOLCÜ OYUNCU

Ronaldo, en çok maça çıkma rekorunu kırdığı milli takımlarda, en golcü oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor.

Lihtenştayn filelerini iki kez havalandırarak Portekiz formasıyla 120 gole ulaşan Ronaldo, İranlı Ali Daei (109) ve Arjantinli Lionel Messi'nin (99) önünde yer alıyor.

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