Ronaldo stres attı. Georgina hayran bıraktı

Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu ve fenomen, cumartesi günü Fransız Rivierası'nda denize girerken çekilen yeni fotoğraflarıyla yine gündem oldu.

Ronaldo ve en az kendisi kadar ünlü sevgilisi Rodriguez, güneşin ve denizin keyfini doyasıya çıkartırken son derece eğlendikleri dikkatlerden kaçmadı.

CR7 lakaplı Portekizli yıldız, geçen ay Whoop adlı markanın tanıtım videosu çekimlerinde Rodriguez'e "karıcığım" diye seslenerek, kendisi ve Rodriguez'in gizlice evlendikleri yönündeki söylentileri körüklemişti.

Cristiano Ronaldo, sevgilisiyle Suudi sahillerine indi

Ronaldo'nun menejeri o dönemde Page Six adlı magazin sitesine verdiği demeçte "Cristiano'nun Georgina ile evlendiğini ne doğrulayabilirim ne de reddedebilirim. Bilmiyorum." diye konuşmuştu.

Ünlü çift, Ocak 2017'de İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen FIFA Futbol Ödülleri töreninde ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

Mayıs ayında ilişkilerini Instagram'da ilan eden çift, altı ay sonra yani 12 Kasım 2017'de ilk çocukları Alana Martina'yı kucaklarına aldılar.