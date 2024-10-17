Ronaldo veliahtını izledi

Hande Karacan
Ronaldo veliahtını izledi

Cristiano Ronaldo, oğlunun antrenmanını izlerken görüntülendi.

39 yaşındaki Ronaldo yeşil sahada rekorlar kırmaya devam ediyor ve yakın zamanda 900 gol barajına ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı.

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Beş kez Ballon d'Or ödülü kazanan futbolcu, tarihte 1000 gole ulaşan ilk isim olmayı hedeflerken, aynı zamanda oğlunun yeni kariyerini de yakından takip ediyor.

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Ronaldo, Al Nassr akademisinde oynayan oğlunun antrenmanın saha kenarında bir taburenin üzerinde izlerken görüntülendi.

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14 yaşındaki Cristiano Jr, babasının izinden giderek futbolda kariyer yapmayı hedefliyor. Saha kenarında Ronaldo’yu gören bir taraftar, "Maçınızın tüm zamanların en iyi oyuncusu tarafından izlendiğini hayal edin… İyi bir hoca olacak. O bir efsane dedi" ifadelerini kullandı.

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