Ronaldo’nun 69 yaşındaki annesi paylaştı

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Portekiz Slovenya ile karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park’ta oynanan mücadelede normal süre 0-0 sona erdi.

Uzatmalara giden mücadelede Portekiz 105. Dakikada penaltı kazansada Ronaldo fırsatı kaçırdı ve seri penaltı atışlarına gidildi. Atışlar sonucunda Portekiz Slovenya’yı 3-0 ile geçerken Ronaldo maç sonunda uzun süre ağladı.

Hatasını affettirmek için Cuma günü oynanacak olan Fransa maçına hırslı bir şekilde hazırlanan Ronaldo’ya annesinden sevindiren bir haber geldi.

Ronaldo’nun annesi Dolores Aveiro oğlunun son Avrupa Şampiyonası için Fransa maçında tribünde olacak.

Karşılaşma öncesinde Portekiz’deki ünlü kuaförüne giden Dolores Aveiro’nun yeni halini kuaförü sosyal medyadan paylaştı.