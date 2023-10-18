Ronaldo'nun ablasından şaşırtan açıklama: Annem yanlış kaydettirmiş Cristiano 28 yaşında

Editör: Hamza Özalkuş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri grup mücadelesinde Portekiz deplasmanda Bosna Hersek ile karşılaştı.

Konuk ekip rakibini 5-0 mağlup ederken Cristiano Ronaldo 5. ve 20. dakikalarda attığı gollerle galibiyette büyük rol oynadı.

Portekizli kaydettiği 2 gol ile toplam 40 gole ulaşarak 2023 yılının en skorer oyuncusu ünvanını eline geçirdi.

Kardeşinin bu başarısı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Katia Aveiro "38 yaşında, 2023 yılında dünyanın en golcü oyuncusu. 20'li yaşlardaki oyuncuların çok önünde.

Gerçek şu ki Cristiano en fazla 28 yaşında. (Annem yanlış kaydettirmiş) 38 yaşındaki bir sporcunun onun oynadığı gibi oynaması mümkün değil. Yeteneği inanılmaz.

Cristiano, 30 yaşından bu yana Portekiz için 73 gol attı. Bu onu Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya ve diğer 187 ülke için tüm zamanların en golcü oyuncusu yapıyor. Az başarı değil, değil mi? Hepimiz Cristiano Ronaldo'yu onurlandırmalıyız. Teşekkürler Ronaldo. Teşekkürler kardeşim. Hikayenle gurur duyuyorum. Henüz bitmedi..." dedi.