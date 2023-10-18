Ronaldo'nun ablasından şaşırtan açıklama: Annem yanlış kaydettirmiş Cristiano 28 yaşında

Attığı 40 gol ile 2023'ün en skorer oyuncusu ünvanını ele geçiren Ronaldo'nun ablasından sürpriz bir açıklama geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ronaldo'nun ablasından şaşırtan açıklama: Annem yanlış kaydettirmiş Cristiano 28 yaşında

Editör: Hamza Özalkuş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri grup mücadelesinde Portekiz deplasmanda Bosna Hersek ile karşılaştı.

Konuk ekip rakibini 5-0 mağlup ederken Cristiano Ronaldo 5. ve 20. dakikalarda attığı gollerle galibiyette büyük rol oynadı.

Portekizli kaydettiği 2 gol ile toplam 40 gole ulaşarak 2023 yılının en skorer oyuncusu ünvanını eline geçirdi.

Kardeşinin bu başarısı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Katia Aveiro "38 yaşında, 2023 yılında dünyanın en golcü oyuncusu. 20'li yaşlardaki oyuncuların çok önünde.

Gerçek şu ki Cristiano en fazla 28 yaşında. (Annem yanlış kaydettirmiş) 38 yaşındaki bir sporcunun onun oynadığı gibi oynaması mümkün değil. Yeteneği inanılmaz.

Cristiano, 30 yaşından bu yana Portekiz için 73 gol attı. Bu onu Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya ve diğer 187 ülke için tüm zamanların en golcü oyuncusu yapıyor. Az başarı değil, değil mi? Hepimiz Cristiano Ronaldo'yu onurlandırmalıyız. Teşekkürler Ronaldo. Teşekkürler kardeşim. Hikayenle gurur duyuyorum. Henüz bitmedi..." dedi.

tyhrtyh.png

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Son Haberler
İran'dan İslam ülkelerine İsrail çağrısı: Derhal kapatın ve kovun Dünya
İran'dan İslam ülkelerine İsrail çağrısı: Derhal kapatın ve kovun
Şanlıurfa'da vaşak ve dört yavrusu böyle görüntülendi Yaşam
Şanlıurfa'da vaşak ve dört yavrusu böyle görüntülendi
Yargı’nın 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Yargı’nın 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?
Köylü dağdan bedava topluyor parayı koyacak yer bulamıyor. Kanserin kökünü kazıyor Şifalı Bitkiler
Köylü dağdan bedava topluyor parayı koyacak yer bulamıyor. Kanserin kökünü kazıyor
Tarkan Gazze'deki hastane saldırısına isyan etti Magazin
Tarkan Gazze'deki hastane saldırısına isyan etti
Emeklilikte tüm dengeler değişiyor: SGK uzmanı Erdursun açıkladı Ekonomi
Emeklilikte tüm dengeler değişiyor: SGK uzmanı Erdursun açıkladı
Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar Spor
Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar