Ronaldo'nun kullandığı frikik gündeme oturdu. Rus modelin tepkisi olay oldu

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Ronaldo'nun kullandığı frikik gündeme oturdu. Rus modelin tepkisi olay oldu

Al-Nassr - Al Taawon karşılaşmasında frikiğin başına geçen Ronaldo topu farklı şekilde dışarı atınca o anları kaydeden Rus modelin tepkisi olay oldu.

Suudi Arabistan Kupası yarı final mücadelesinde Al-Nassr, Al Taawon ile karşı karşıya geldi.

Prens Sultan Bin Abdülaziz Stadyumu’nda oynanan maçta Al-Nassr rakibini 2-0 mağlup etti. Al-Nassr’a final biletini alan golleri 8. Dakikada Ayman Yahya ve 57. Dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.

REKOR KIRDIĞI MAÇTA KULLANDIĞI FRİKİK İLE GÜNDEM OLDU

Üst üste 23 sezonda en az bir gol atan tarihteki ilk futbolcu olan Ronaldo mücadelenin ardından bu başarısı ile değil maçta kullandığı frikik ile gündem oldu.

TOP FARKLI ŞEKİLDE AUTA GİTTİ

Ceza sahasının hemen dışında sol çaprazdan bir frikik kazanan Al-Nassr’da Ronaldo topu farklı şekilde auta yolladı.

RUS MODEL O ANLARI KAYDETTİ

Kimilerine göre dünyanın en iyi futbolcusu olan Ronaldo’nun bu şutu hayranlarını hayal kırıklığına uğratırken o anları kaydeden Rus Model Svetlana Alekseeva’nın tepkisi sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

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