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Portekiz'de Ronaldo anketi: Yüzde 70 oynamasın

2022 Katar Dünya Kupası son 16 turunda salı günü İsviçre ile karşılaşacak Portekiz'de taraftarların büyük bir kısmı Cristiano Ronaldo'yu ilk 11'de görmek istemiyor.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 14:15
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Ronaldo'ya vatandaşlarından büyük şok: %70 oynamasın

Portekiz'de Ronaldo anketi: Yüzde 70 oynamasın
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A Bola tarafından yapılan ankete katılan Portekizli futbolseverlerin, %70'lik bölümü Ronaldo'nun karşılaşmaya ilk 11'de çıkmaması yönünde oy verdi.

Gruptaki 3 karşılaşmada sahaya çıkan Ronaldo, yalnızca 3-2 kazanılan Gana maçında fileleri sarstı.

Portekiz Milli Takımı ile toplamda 194 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 118 kez fileleri havalandırdı.

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