Portekiz'de Ronaldo anketi: Yüzde 70 oynamasın

A Bola tarafından yapılan ankete katılan Portekizli futbolseverlerin, %70'lik bölümü Ronaldo'nun karşılaşmaya ilk 11'de çıkmaması yönünde oy verdi.
Gruptaki 3 karşılaşmada sahaya çıkan Ronaldo, yalnızca 3-2 kazanılan Gana maçında fileleri sarstı.
Portekiz Milli Takımı ile toplamda 194 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 118 kez fileleri havalandırdı.
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