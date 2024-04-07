Şifanur Gül kimdir?

1997 yılında Ankara'da doğdu. Lise yıllarında başladığı tiyatro eğtitimine Ankara Üniversitesi Devlet Tiyatrosu Oyunculuk bölümünde devam etti.



Kamera önü oyunculuğuna ilk projesi olan Sevdim Seni Bir Kere dizisiyle adım attı. Tiyatronun ardından TV ekranın boy gösterdi.

ÜNLÜ OYUNCUNUN YER ALDIĞI DİZİLER:



Benim Adım Melek (2019), Sevdim Seni Bir Kere (2019), Hayatımın Şansı (2022), Kuş Uçuşu (2022), Cam Tavanlar (2021), Uyanış: Büyük Selçuklu (2020) ve Gülperi (2020) adlı yapımlarda rol almıştı.