Şifanur Gül kimdir?

Kaynak: Haber Merkezi
Şifanur Gül kimdir?
Son yılların beğenilen kadın oyuncularından olan Şifanur Gül, yıldızı parlayan ünlüler arasında yer alıyor.

1997 yılında Ankara'da doğdu. Lise yıllarında başladığı tiyatro eğtitimine Ankara Üniversitesi Devlet Tiyatrosu Oyunculuk bölümünde devam etti.

Kamera önü oyunculuğuna ilk projesi olan Sevdim Seni Bir Kere dizisiyle adım attı. Tiyatronun ardından TV ekranın boy gösterdi.

ÜNLÜ OYUNCUNUN YER ALDIĞI DİZİLER:

Benim Adım Melek (2019), Sevdim Seni Bir Kere (2019), Hayatımın Şansı (2022), Kuş Uçuşu (2022), Cam Tavanlar (2021), Uyanış: Büyük Selçuklu (2020) ve Gülperi (2020) adlı yapımlarda rol almıştı.

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