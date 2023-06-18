Rönesans Rezidans’ta 53 kişi hâlâ kayıp. 132 gündür cenazeleri ortada yok

Deprem felaketinde Hatay’da yıkılan ve yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezindas’ın enkazının altında kalan 53 kişiden hâlâ haber alınamadı. Acılı aileler 132 gündür cenazelere ulaşmaya çalışıyor

Rönesans Rezidans’ta 53 kişi hâlâ kayıp. 132 gündür cenazeleri ortada yok

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay’daki Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar olurken, 53 kişiden ise hâlâ haber alınamadı. Aileler, “Biz de onlarla birlikte kaybolduk. Cenazelerimizi istiyoruz” diyor.

Hatay Antakya’da bulunan, “cennetten bir köşe” sloganıyla satılan 250 konutlu Rönesans Rezidans’ta da 53 kişi hâlâ kayıp. Bölgedeki enkazlar ise ihale usulüyle şirketlere devrediliyor. Kayıplarını arayan aileler ise duruma tepkili. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, kayıp Esra İlhan’ın ablası Gizem Ohcak, “DNA sonuçlarından hâlâ bir şey çıkmadı. Uzun süreler alabileceği söyleniyor. Hiçbir yerde yoklar. Rönesans’ın enkazının bir kez daha incelenmesini istedik ancak kimseye sesimizi duyuramadık. Sadece ‘bekleyin’ diyorlar, beklemekten yorulduk” diye konuştu.

Ablası, eniştesi ve iki yeğenine ulaşamadığını belirten Pınar Doğan Kılıç, “Kardeşim Şengül (43), eşi Aydın (51) ve çocukları Demir ve Güney Sabri’den haber alamıyoruz. Deprem bölgesi unutulmaya başlandı. Savcılığa da emniyete de başvurdum. Her kurum başka yerlere yönlendiriyor” dedi. Kılıç, “Biz de onlarla birlikte kaybolduk. Enkazlarda bizim cenazelerimiz var, yakınlarımıza ulaşamazsak cenazelerimiz ihale ile satılmış olacak” ifadelerini kullandı.

AVUKAT CELAL ÜLGEN: İNSAN HAKKI İHLALİ

Avukat Celal Ülgen, cenazeler çıkarılmadan ve kayıpların akıbeti belli olmadan enkazın kaldırılması işinin ihaleler yoluyla özel şirket veya kişilere devredilmesi işleminin “insan hakkı ihlali” olduğuna vurgu yaptı.

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