Rooney, OnlyFans'tan köşeyi dönecek

Wayne Rooney'nin yeni bir iş fırsatında Plymouth Argyle'daki maaşının 70 katı kadar kazanç sağlaması bekleniyor. Manchester United'ın eski yıldızı, geçen sezon Birmingham City'den ayrıldıktan sonra Championship ekiplerinden Argyle'ın başına geçmişti. Ancak takım, İngiltere'nin ikinci liginde şu ana kadar oynadığı beş maçtan sadece birini kazanabildi.

Rooney'nin teknik direktörlük kariyerinde büyük başarı yakalayabileceği düşünülüyor, ancak son zamanlarda çıkan bazı haberler onun yeni ve cesur bir sektörde önemli bir kazanç elde edebileceğini öne sürüyor. Özellikle, sosyal medya ve dijital platformlarda büyük bir gelir potansiyeline sahip. Yüksek takipçi sayısı ile dikkat çeken Rooney'nin, OnlyFans adlı popüler platformda büyük bir servet kazanabileceği iddia ediliyor.

Argyle'da tahminen yıllık 500 bin sterlin maaş aldığı belirtilen Rooney'nin, OnlyFans aracılığıyla yıllık 35 milyon sterlinin üzerinde gelir elde edebileceği öngörülüyor. Bu rakam, Rooney'nin Manchester United'daki en yüksek yıllık maaşı olan 15 milyon sterlini çoktan geride bırakıyor.

Rooney'nin Instagram'da 16,3 milyon takipçisi bulunuyor ve bu takipçilerin OnlyFans hesabına yönlendirilmesi durumunda büyük bir gelir elde etmesi mümkün. Bu durum sadece Rooney için değil, diğer futbol ikonları için de geçerli. Örneğin, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın Instagram'da 8,1 milyon takipçisi var ve OnlyFans'ta yaklaşık 17,5 milyon sterlin kazanıyor. Middlesbrough Teknik Direktörü Michael Carrick ise yıllık 3 milyon sterlinin üzerinde bir gelir elde ediyor.