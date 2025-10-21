Manchester United'ın efsane forveti Wayne Rooney, sezon başında astronomik bir bedelle Newcastle United'dan Liverpool'a transfer olan Alexander Isak'ı hedef aldı.

"ISAK ANTRENMAN YERİNE TRANSFERİNİ ORGANİZE EDİYORDU"

Liverpool'da henüz beklentileri karşılayamayan İsveçli golcüyü eleştiren Rooney, "Sezon öncesi kamp çok önemli. Newcastle United antrenman yaparken, Isak evde oturup menajeriyle Liverpool’a transferini organize etmeye çalışıyordu. Sezon öncesi çalışmalara katılmamak ciddi bir dezavantaj. Kendi başına antrenman yapabilirdi ama bunu tercih etmedi ve şimdi bunun sonuçlarını yaşıyor." dedi.

Liverpool formasıyla şu ana kadar 7 maça çıkan Alexander Isak 1 gol, 1 asist üretebildi.