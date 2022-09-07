﻿Roscosmos, Ay misyonunun 2023’te başlayabileceğini duyurdu

Roscosmos’un açıklamasında, “Bu etkinliklerin başarıyla yerine getirilmesi, Luna-Glob uzay aracının fırlatılmasını 2023 temmuz-ağustos döneminde mümkün kılacak” ifadesine yer verildi.

Bu, neredeyse 50 yıllık aradan sonra Rusya’nın Ay’a ilk misyonu olacak.

Araç, bu yılın mayıs-eylül döneminde de fırlatılabilirdi, lakin açıklamaya göre, Roscosmos’a bağlı olmayan bir şirketin ürettiği cihazlarda çıkan teknik zorluklar bunun imkansız hale getirdi. Temel sorun olarak, hız ve menzil ölçme cihazındaki sorun gösterildi.

Sorunu gidermek için gereken çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi.