Rosie Huntington-Whiteley tamamen çıplak

Dünyaca ünlü model Rosie Huntington-Whiteley, Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla yine olay yarattı.

77. Cannes Film Festivali’ne giden 37 yaşındaki güzel, 20 milyon takipçili hesabından yatakta çırılçıplak uzanmış bir fotoğrafını paylaştı.

Bu fotoğraf magazin çevrelerinde müstehcen bulunarak büyük eleştiri aldı. Takipçileri ise bu fotoğrafa kayıtsız kalmadı.

Özellikle erkek hayranları tarafından büyük beğeni alan o fotoğraf kadın hayranlarını ise kızdırdı.

Dünyaca ünlü İngiliz aksiyon oyuncusu Jason Statham ile evli olan modelin daha önce de benzer paylaşımlarda bulunmuş ve büyük olay yaratmıştı.

2 çocuk annesi modelin Cannes Film Festivali’ne gölge düşürmeye çalıştığını söyleyen bazı çevreler “Festivalin kalitesine büyük hakaret” yorumları yaptı.