Rosie Huntington-Whiteley tamamen çıplak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rosie Huntington-Whiteley tamamen çıplak

Rosie Huntington-Whiteley, Cannes’da o fotoğrafı paylaşınca ortalık karıştı.

Dünyaca ünlü model Rosie Huntington-Whiteley, Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla yine olay yarattı.

ekran-goruntusu-2024-05-23-083712.png

77. Cannes Film Festivali’ne giden 37 yaşındaki güzel, 20 milyon takipçili hesabından yatakta çırılçıplak uzanmış bir fotoğrafını paylaştı.

ekran-goruntusu-2024-05-23-083648.png

Bu fotoğraf magazin çevrelerinde müstehcen bulunarak büyük eleştiri aldı. Takipçileri ise bu fotoğrafa kayıtsız kalmadı.

ekran-goruntusu-2024-05-23-083751-001.png

Özellikle erkek hayranları tarafından büyük beğeni alan o fotoğraf kadın hayranlarını ise kızdırdı.

ekran-goruntusu-2024-05-23-084106.png

Dünyaca ünlü İngiliz aksiyon oyuncusu Jason Statham ile evli olan modelin daha önce de benzer paylaşımlarda bulunmuş ve büyük olay yaratmıştı.

ekran-goruntusu-2024-05-23-084202.png

2 çocuk annesi modelin Cannes Film Festivali’ne gölge düşürmeye çalıştığını söyleyen bazı çevreler “Festivalin kalitesine büyük hakaret” yorumları yaptı.

ekran-goruntusu-2024-05-23-084338.png

İlgili Haberler
Engin Altan Düzyatan ve eşi Formula yarışında. Dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte izlediler
Jason Statham Antalya'ya bu kez tatil için geldi
Son Haberler
Hamas'ın kaçırıp vahşice işkence yaptığı İsrailli 5 genç kızın görüntüleri ortaya çıktı Gündem
Hamas'ın kaçırıp vahşice işkence yaptığı İsrailli 5 genç kızın görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçeli oyuncu ile VakıfBank'ın yıldızının aşkı ortalığı salladı Spor
Fenerbahçeli oyuncu ile VakıfBank'ın yıldızının aşkı ortalığı salladı
Uçuşta bagajına ücret istenince çareyi bagajın tekerleklerini sökmekte buldu Dünya
Uçuşta bagajına ücret istenince çareyi bagajın tekerleklerini sökmekte buldu
Sucuk ve sosiste büyük tehlike. Satışları yasaklandı Dünya
Sucuk ve sosiste büyük tehlike. Satışları yasaklandı
Gizem Örge kararını verdi Spor
Gizem Örge kararını verdi
TV Yayın akışı 23 Mayıs Perşembe. Hangi kanalda ne var? Gündem
TV Yayın akışı 23 Mayıs Perşembe. Hangi kanalda ne var?