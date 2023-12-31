Rosier bombası. Hangi takıma transfer olacağı ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Rosier bombası. Hangi takıma transfer olacağı ortaya çıktı
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Valentin Rosier'in kendisine talip olan kulüple görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Valentin Rosier'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah beyazlı kulübün ara transferde yolları ayırmayığı düşündüğü Rosier'in bonservisi için 6 milyon euro talep edeceği ileri sürülürken, devreye Trabzonspor'un girdiği ileri sürüldü.

İddiaya göre teknik direktör Abdullah Avcı'nın özellikle istediği Rosier'le bir de görüşme yapıldı.

Bordo mavililerin yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediklerini Beşiktaş Kulübü'ne de ilettikleri bildirildi.

Rosier'den bonservis geliri bekleyen Beşiktaş'ın bu teklife henüz cevap vermediği de ileri sürüldü.

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