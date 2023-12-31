Galatasaray'da sürpriz gelişme! Ziyech'in yeni adresini duyurdular

Galatasaray transferde hareketli bir dönem geçirecek gibi. Bir yandan kadrosunu güçlendirmeye yönelik adımlar atan Sarı-Kırmızılılar'da diğer taraftan sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

Bu isimlerden birinin de Hakim Ziyech olduğu ortaya çıktı. Büyük umutlarla transfer edilen, ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentilerin altında kalan Ziyech, Süper Kupa karşılaşmasının kadrosuna alınmamıştı.

Ağrıları olduğunu ifade eden Faslı yıldızın takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği iler sürüldü.

30 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu için Avrupa'nın önemli takımları da devreye girdi.

Galatasaray'da kiralık oynayan, Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ziyech'in yeni adresini dahi belli oldu.

İtalyan medyasında yer alan habere göre Roma; Ziyech ile büyük ölçüde anlaştı. Dybala'nın yerine düşünülün Hakim Ziyech konusunda devre arasında büyük ölçüde imzaların atılacağı yazıldı.