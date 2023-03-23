23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Fransız kulübü Rosier'i istiyor

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier'e, ülkesinden teklif geldi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 12:06
Takip Et

Rosier'e Fransa'dan talip

Fransız kulübü Rosier'i istiyor
+
Aa
-

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in fazla şans vermediği Valentin Rosier'e Fransa'dan talip çıktı.

26 yaşındaki sağ bekin sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Fransa Ligue 1 ekibi Reims'in Rosier'e talip olduğu öğrenildi.

Fransa ekibinin sezon sonunda Beşiktaş ile görüşme gerçekleştireceği, 4.5 milyon euronun gözden çıkarıldığı belirtildi.

Takvim'in haberine göre Beşiktaş yönetimi, Fransız sağ beke Avrupa'nın büyük liglerinden ilginin olduğunu doğrularken Rosier için 5 milyon Euro üzerinde teklifler ile masaya oturabileceği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ 4.8 MİLYON EURO VERDİ
Fransız futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 karşılaşmada forma giydi.

Söz konusu maçlarda 1 gol atarken 3 asist yaptı. Siyah-Beyazlılar, Valentin Rosier'in bonservisini Sporting Lizbon'dan 4.8 milyon Euro'ya almıştı. 

Onun için şimdiye kadar 10 milyon Euro bonservis ödendi. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
1
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
2
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
3
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
4
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
5
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
6
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
7
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
﻿Gümrük alacaklarının yapılandırılmasıyla detaylar ortaya çıktı
﻿Gümrük alacaklarının yapılandırılmasıyla detaylar ortaya çıktı
﻿Gümrük alacaklarının yapılandırılmasıyla detaylar ortaya çıktı
﻿Tolunay Kafkas resmen açıklandı. İşte yeni takımı
﻿Tolunay Kafkas resmen açıklandı. İşte yeni takımı
﻿Tolunay Kafkas resmen açıklandı. İşte yeni takımı
﻿Tüketici güven endeksinde gerileme. Yüzde 2,9 oranında düştü
﻿Tüketici güven endeksinde gerileme. Yüzde 2,9 oranında düştü
﻿Tüketici güven endeksinde gerileme. Yüzde 2,9 oranında düştü
﻿Zona tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Zona tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Zona tedavi yöntemleri nelerdir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.