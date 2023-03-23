Fransız kulübü Rosier'i istiyor

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in fazla şans vermediği Valentin Rosier'e Fransa'dan talip çıktı.

26 yaşındaki sağ bekin sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Fransa Ligue 1 ekibi Reims'in Rosier'e talip olduğu öğrenildi.

Fransa ekibinin sezon sonunda Beşiktaş ile görüşme gerçekleştireceği, 4.5 milyon euronun gözden çıkarıldığı belirtildi.

Takvim'in haberine göre Beşiktaş yönetimi, Fransız sağ beke Avrupa'nın büyük liglerinden ilginin olduğunu doğrularken Rosier için 5 milyon Euro üzerinde teklifler ile masaya oturabileceği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ 4.8 MİLYON EURO VERDİ

Fransız futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 karşılaşmada forma giydi.

Söz konusu maçlarda 1 gol atarken 3 asist yaptı. Siyah-Beyazlılar, Valentin Rosier'in bonservisini Sporting Lizbon'dan 4.8 milyon Euro'ya almıştı.

Onun için şimdiye kadar 10 milyon Euro bonservis ödendi.