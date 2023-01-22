Yakıştı mı Rosier? Neden kırmızı kart gördüğü belli oldu

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 yendiği maçın son anlarında Rosier kırmızı kart gördü.

Rosier'in karşılaşmanın 90+4. dakikasında tartıştığı Kayserisporlu Gökhan Sazdağı'na elini cinsel organına götürerek hareket yaptığı ortaya çıktı.

O sırada Rosier'in yanında olan hakem Mete Kalkavan hareketi görünce direkt kırmızı kartını çıkardı.

Kalkavan, kendisine itiraz eden Beşiktaşlı futbolculara Rosier’nin yaptığı hareketi göstererek kırmızı kartın nedenini anlattı.

Rosier'e siyah beyazlı taraftarlar da sosyal medyada tepki gösterdi.