Rothschild ailesinin son baronu öldü. Tepedeki göz kim olacak?

Kaynak: Haber Merkezi
Rothschild ailesinin son baronu öldü. Tepedeki göz kim olacak?
Dünyayı yöneten ailelerden biri olarak sürekli gündeme gelen Rothschild ailesinin 4. Baronu Lord Jacob Rothschild 87 yaşında öldü. Rothschild ailesi yıllardır komplo teorilerinin başrolünde bulunuyor. Son baronun ölümü ile “Tepedeki göz kim olacak?” sorusu soruldu.

Dünyanın en zengin ailelerinden olan Rothschild ailesinin '4. baronu' olarak nitelenen Lord Jacob Rothschild, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Pazartesi günü PA haber ajansına yaptıkları açıklamada Rothschild ailesi, "Babamız Jacob, birçok insanın hayatı için çok önemli bir figürdü" dedi.

Aile, Rothschild'ın Yahudi geleneklerine uygun olarak küçük bir törenle toprağa verileceğini ifade etti.

Rothschild Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "İş insanı, girişimci, hayırsever ve kültürel lider Lord Rothschild'ın hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz" denildi.

KOMPLO TEORİLERİNİN BAŞROLÜNDEYDİ

Rothschild' ailesi, 19'uncu yüzyılın Yahudi aleyhtarı karikatürlerinden koronavirüs salgınına birçok komplo teorisinin başrölünde.

Almanya Frankfurtlu ailenin beş çocuğu, bundan 200 yıl önce Avrupa'nın çeşitli şehirlerine dağıldı. İlerleyen yıllarda Rothschild aile üyeleri, yükselen bankacılık sektörünün yüzü haline geldi.

19’uncu yüzyıldan kalma bir yayın, kurucu Mayer Amschel Rothschild'i yönetici sınıfları akrobat topları gibi hareket ettiren, aşırı kilolu ve kancalı burunlu, güçlü bir adam olarak tasvir ediyordu.

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