RTÜK 2023’te cezaları yüzde 90 artırdı! En fazla ceza bu nedenle verildi

Radyo Televizyon Üst Kurulu, 2023 yılının tamamında, ulusal kanallara ve dijital platformlara toplamda 76 yaptırım uyguladı. 76 yaptırımın 56 tanesi haber kanallarına verildi. Haber kanallarına verilen cezalar en çok “tarafsızlık” ilkesinin uygulanmadığı gerekçesiyle verildi. Tarafsızlık ilkesiyle ilgili olarak 14, milli manevi değerler ve genel ahlakın korunmasıyla ilgili olarak da 11’er ceza verildi.

Haber kanalları içinde en çok Tele1’e yaptırım uygulandı. Tele1’e uygulanan yaptırım sayısı 17 iken, Halk TV’ye 15, FOX TV’ye ise 5 yaptırım uygulandı.

Flash Haber’e 6, KRT’ye 4, Show TV’ye 3, Habertürk ve Beyaz TV’ye 2’şer, Star TV ile TV 5’e de birer yaptırım uygulandı.

PARA CEZALARI YÜZDE 90 ARTTI

Gazete Duvar’ın haberine göre, RTÜK para cezalarını yüzde 90 arttırdı ve 2023 yılında toplamda 45 milyon liraya yakın para cezası verdi.

En fazla para cezası verilen kanal, FOX TV oldu. FOX TV toplamda 25,1 milyon TL para cezası aldı. Halk TV 2,8 milyon TL ceza alırken Tele1 1,2 milyon TL ceza aldı.

EN AĞIR YAPTIRIM TELE1’E UYGULANDI

RTÜK, en eğır yaptırımı Tele1’e uyguladı. 2023 yılında, Tele1’in yayınları 7 gün boyunca durduruldu. En fazla programı durdurulan kanal ise Halk TV oldu. Halk TV’nin 3 farklı programı 15 kez durduruldu.

Ayrıca “voaturkce.com” ve “dwturkce.com” isimli sitelere erişim engeli getirildi.

RTÜK’ÜN TEMEL GÖREVİ İFADE VE HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMAKTIR

RTÜK üyesi Tuncer Keser, Rtük’ün görevinin haber alma hakkını sağlamak, ifade hürriyetini ve düşünsel çeşitliliği korumak olduğunu ifade etti ve şu yorumda bulundu:

“RTÜK, kendisini iktidara göre konumlandırdığı için, her seferinde iktidara yönelik eleştiri içeren programların tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği sonucuna varıyor. Hep aynı kanallar, yani iktidarın icraatlarına eleştirel yaklaşan 5-6 kanal, taraflı yayın yaptıkları gerekçesiyle cezalandırılıyor. Yaptırım kararları da bunun kanıtı durumunda.

Son birkaç yıla bakıldığında en fazla idari yaptırım uygulanan da, en fazla para cezası uygulanan da hep aynı kanallar; Halk TV, FOX ve Tele 1. 2023 yılında da toplam para cezalarının yüzde 65’i bu üç kanala verildi. RTÜK, sorumluluk alanında 1250 radyo ve televizyon kuruluşu bulunurken, 5-6 kanaldan sorumlu bir kuruma dönüşmüş durumda.”

Ayrıca kanunda basın ve ifade özgürlüğünün bulunduğunu fakat RTÜK’ün bunlara dikkat etmediğini anlatan Keser, “Tek sesli medya arayışı var. O nedenle, hep aynı kanallar yaptırıma uğruyor, o nedenle sürekli aynı gazeteciler yargılanıyor, o nedenle Türkiye uluslararası basın özgürlüğü endekslerinde sürekli geriliyor ve yine o nedenle Türkiye’de gazetecilerin en çok kullandığı cümle ‘gazetecilik suç değildir’ oluyor" sözlerini kaydetti.