RTÜK 7 kanala ceza yağdırdı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) toplantısından 7 kanala yayın ihlali cezası çıktı.

RTÜK, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava sürecinde tutuklu bulunan Serdar Öktem’in, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile aynı saatlerde, aynı hastanede bulunmalarına ilişkin görüntüleri haberleştirmeleri nedeniyle, dört kanala ''yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiledikleri'' iddiasıyla oy çokluğuyla yüzde 3 idari para cezası verdi.

RTÜK'ten haftalık toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, televizyon kanallarına ve programlarına ilişkin uygulanan yaptırımların detaylarına yer verildi.

Toplantıda yayın ihlallerinde bulunduğu tespit edilen NOW, TELE 1, SZC, STAR, HALK, AKILLI TV ile ENGELSİZ kanallarına müeyyide uygulandı.

Star TV’de yayınlanan ''Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak'' isimli gündüz kuşağı programında ele alınan konuda, aile kavramı adı altında ihanet, şiddet ve dolandırıcılık gibi olumsuz temaların işlendiği, izleyicilere etik olmayan ve gayriahlaki davranışların normalleştirildiği, reyting kaygısıyla aile kurumunun saygınlığını zedeleyici içeriklere yer verildiği belirlendi. Programa toplumun milli ve manevi değelerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olduğu gerekçesiyle üst sınırdan ceza uygulandı.



NOW TV’de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi dizisinde yer alan bazı sahnelerin şikayet alması üzerine RTÜK uzmanlarınca incelendi. İncelemede bazı sahnelerinin hem "Türk toplumunun genel ahlakı ve millî manevi değerleriyle bağdaşmayacak bir biçimde izleyicilere aktarıldığı hem de aile birliğinin göz ardı edildiği" değerlendirmesi yapıldı. Şakir Paşa Ailesi dizisine "toplumun milli ve manevi değelerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olduğu" gerekçesiyle yüzde üç para cezası ve yayın durdurma müeyyideleri uygulandı.

ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI'NIN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLAYAN 4 KANALA CEZA



Üst Kurul toplantısında, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın avukatının haber içerikleriyle ilgili RTÜK’e yaptığı şikayet başvurusu ve uzman raporları değerlendirildi. ''Kişinin isminin zikredilerek fotoğrafının ekrana taşınması, kapalı devre güvenlik kamera kayıtlarındaki görüntülerinin yayınlanması ve kişilik haklarının ihlal edilmesi'' şikayeti ele alındı. Üst Kurul izleme uzmanlarınca yapılan incelemede adli süreci devam eden olayla ilgili "toplumu yanlış yönlendirebilecek çarpıtıcı yayın yapıldığı ve birçok kez isim verilerek yönlendirici bir tutumun sergilendiği" ifade edildi. Haberlerde ayrıca güvenlik kamerası görüntülerinin kişinin haberi ve rızası olmadan temin edilerek ekrana getirildiği belirtildi.

RTÜK 6112 Sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan ''İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.'' ve "Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz" hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Now TV "Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber", SZC TV "Serap Belovacıklı -Haber Saati", TELE 1 "Ana Haber", Halk TV "Ece Üner’le Halk Ana Haber"e üst sınırdan yaptırım uygulandı.

SZC TV’de yayınlanan Özlem Gürses’in sunduğu "Para Politikaları" programına katılan Erdal Sağlam'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik ifadelerine de Üst Kurul tarafından yaptırım uygulandı. Söz konusu programa yönelik yapılan değerlendirmelerde somut veriler ve bilimsel analizler yerine, subjektif yorumların dile getirildiği belirtildi.

Ayrıca aynı programda TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın kullandığı bazı ifadelerin, "karamsarlığı aşıladığı" ifade edilerek, "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz; haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez; görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle üst sınırdan ceza verildi.

RTÜK, ENGELSİZ TV’nin yayınlarında bir dernek adına ilgili makamlardan izin almadan yardım toplandığını tespit etmesi üzerine “Haksız çıkarlara hizmet eden ve haksız rekabete yol açan unsurlar içeremez" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle üst sınırdan yaptırım uyguladı.

Ayrıca Kanal Ege’nin Üst Kurul kararını uygulamadığı için yayın lisansı iptal edildi.

Yasak olduğu halde reklamı yapılan ağrı kesici krem tanıtımı nedeniyle Akıllı TV de ceza alan yayıncı kuruluşlar arasında oldu.