RTÜK, Amerika'nın Sesi'ne 72 saat süre verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dün yayımladığı duyuru ile VOA Türkçe'ye lisans başvurusunda bulunması için 72 saat süre tanıdı. RTÜK, başvuru olmazsa "voaturkce.com" alan adının erişime engelleneceğini bildirdi.

RTÜK, Amerika'nın Sesi'ne 72 saat süre verdi

Duyuruda "Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Sulh Ceza Hâkimliğinden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılacağı ihtar olunur" denildi.

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