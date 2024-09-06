RTÜK Başkanı duyurdu! Famagusta dizisi Türkiye'de yayınlanmayacak

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Famagusta dizisi ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Türkiye kamuoyunda büyük tepki çeken dizi için Şahin'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

“Famagusta” isimli yapım, yakın tarihimizin barış ve kahramanlık destanı olan “Kıbrıs Çıkarması” aleyhindeki içeriğiyle Türk kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Kıbrıs Türkünün haklı davasının savunulmasını, zulme uğrayan soydaşlarımızın kurtarılmasını amaçlayan “Kıbrıs Barış Harekâtı”, adının hakkını vererek hukuk çerçevesinde Ada’ya huzur getirmiştir.

Kahraman Türk askeri Kıbrıs’a barış ve huzur götürmüş, akan kan durmuş, mazlumun göz yaşları silinmiştir.

Tarihi gerçekler ortadayken bazı çevrelerin art niyetli olarak Türkleri, ülkemizi ve kahraman ordumuzu kötüleyen bir filmle ortaya çıkması kabul edilemez bir yanlıştır.

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE!

“Famagusta” isimli yapım, yakın tarihimizin barış ve kahramanlık destanı olan “Kıbrıs Çıkarması” aleyhindeki içeriğiyle Türk kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Kıbrıs Türkünün haklı davasının savunulmasını, zulme uğrayan soydaşlarımızın kurtarılmasını amaçlayan… pic.twitter.com/xR5Hkhc6mA — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) September 6, 2024

Yapım, daha önce menşe ülkesindeki televizyonlarda yayınlanmış ve sonrasında Netflix tarafından lisanslanmıştır.

Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varılmıştır.

Söz konusu yapım, sadece daha önce yayınlandığı ülkede (Yunanistan) Netflix kataloğuna girecek, Türkiye’de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacaktır.

Dışişleri'nden Netflix'e sert tepki: Famagusta dizisi Rumların kara propagandası

DİKKAT ÇEKEN TARİH: 26 AĞUSTOS

Famagusta'nın yönetmeni Andreas Georgiou'nun, dizinin 20 Eylül'de Netflix'te yayımlanacağı haberini 26 Ağustos'ta duyurmuş olması da ayrıca tepkilere sebep oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Georgiou'nun bu tarihi, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi ve Yunan ordusunun Ege Denizi'ne kadar kaçmasıyla son bulacak olan Büyük Taarruz'un başladığı güne denk gelmesi nedeniyle seçtiği yorumlarında bulundu.

Yapımı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına denk gelen ve Yunanistan'daki bir televizyon kanalında şu ana kadar 16 bölümü yayımlanan Famagusta, Türkiye tarafından adadaki Türklere yardım için gerçekleştirilen 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Gazi Mağusa kentinde yaşanan olayları, Rum tarafının tarihin gerçekleriyle örtüşmeyen iddiaları üzerinden kurgulanan bir anlatımla ele alıyor.