RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den medyaya 'Boykot' tehdidi

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protesto ve boykotlar yapılmaya başlandı. Dün ise gençlerden 2 Nisan boykot çağrısı gelmişti. Boykot çağrısına destek verenlere ilişkin ise Başsavcılık soruşturma başlattı. Bu sefer ise boykot yapan kanal ve yayınlara RTÜK'den tehdit geldi.

"KANALLAR VE YAYINLAR İÇİN GEREĞİ YAPILACAKTIR"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, boykot çağrılarına ilişkin kanallar ve yayınlar için harekete geçtiklerini şu sözlerle duyurdu:

"Millî ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla, Türkiye’nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir. Toplumda itibar kaybeden bazı çevrelerin, manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliğimizi zedeleme çabaları asla amacına ulaşamayacaktır. Millî ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı teşvik etmeye devam edecek, ülkemizin güçlü medya yapısını koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır. Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkûmdur"