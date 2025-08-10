RTÜK Başkanı Şahin'den deprem açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Balıkesir depremine ilişkin "Bu süreçte yalnızca yetkili mercilerden gelen açıklamaların dikkate alınması, dezenformasyon içeren haber ve içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini önemle hatırlatıyoruz" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Şahin, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, doğal afet anlarında halkın doğru, hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor; tüm yayıncılarımızı sorumlu yayıncılık ilkeleri çerçevesinde hareket etmeye davet ediyoruz.

Bu süreçte yalnızca yetkili mercilerden gelen açıklamaların dikkate alınması, dezenformasyon içeren haber ve içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini önemle hatırlatıyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

