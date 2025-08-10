Son dakika... Bakanlar deprem sonrası son durumu açıkladı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Bakanlar deprem sonrası son durumu açıkladı!

Son dakika... Bakan Yerlikaya ve Memişoğlu Balıkesir'de meydana gelen deprem sonrası son durumu paylaştı. Memişoğlu, 4 kişinin yaralandığını belirtirken Yerlikaya da enkazdan bir kişinin kurtarıldığı açıkladı.

Balıkesir'de meydana gelen deprem sonrası bakanlar peş peşe açıklamalar yaptı.

YERLİKAYA BİLANÇOYU AÇIKLADI

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleri saha taramalarına başladığını açıkladı.

AFAD'dan korkutan deprem açıklamasıAFAD'dan korkutan deprem açıklaması

Sındırgı ilçesinde 1 bina yıkıldığını kaydeden Yerlikaya, bina içindeki iki kişinin kurtarıldığını, iki kişiyi de kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Erdoğan'dan deprem sonrası ilk sözlerErdoğan'dan deprem sonrası ilk sözler

Yerlikaya, çevre köylerde jandarmanın tarama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

4 YARALI HASTANEDE

Deprem sonrası can kaybı-yaralı bilgilendirmesinde bulunan Sağlık Bakanı Mehmet Memişoğlu, depremde, şu ana kadar dört yaralının tedavilerinin hastanede devam ettiğini bildirdi. Memişoğlu, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını da kaydetti.

Son Haberler
Gençlerbirliği'ne Etebo'dan kötü haber
Gençlerbirliği'ne Etebo'dan kötü haber
İspanya'da uçak kazası! Ölüler var...
İspanya'da uçak kazası! Ölüler var...
Stoilov'u 3-0'lık galibiyet mutlu etmedi
Stoilov'u 3-0'lık galibiyet mutlu etmedi
Son dakika... Bakanlar deprem sonrası son durumu açıkladı!
Son dakika... Bakanlar deprem sonrası son durumu açıkladı!
Deniz otobüsü kayalıklara çarptı: Yolcular tahliye edildi
Deniz otobüsü kayalıklara çarptı: Yolcular tahliye edildi