RTÜK Başkanı ünlü gazeteciyi hedef aldı! Hakkında soruşturma başlatıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
RTÜK Başkanı ünlü gazeteciyi hedef aldı! Hakkında soruşturma başlatıldı

RTÜK Başkanı, Gazeteci Enver Aysever'in 2. Abdülhamid hakkındaki sözlerinden dolayı inceleme başlatıldığını duyurdu.

KRT TV'de yayınlanan programda gazeteci Enver Aysever'in Sultan 2. Abdülhamid hakkında kullandığı ifadeler sebebiyle hakkında inceleme başlatıldı.

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Enver Aysever

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıklama yaparak inceleme başlatıldığını duyurdu.

Ebubekir Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"KRT ekranlarında yayınlanan bir programda, Sultan Abdülhamid-i Sani'ye yönelik kullanılan ifadelerle ilgili kamuoyunda oluşan haklı hassasiyet tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Konuya ilişkin Üst Kurulumuzca inceleme başlatılmış olup, ecdadımıza yapılan hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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