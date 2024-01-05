RTÜK Başkanı’na eşlik etmesi için günlük 2 bin 900 liraya araç kiralanacak

RTÜK’ün Başkan Ebubekir Şahin’in makam aracına eşlik etmek üzere 12 aylığına araç kiraladığı öğrenildi.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Üst Kurul, 15 Aralık’ta araç kiralama ihalesi düzenledi. Kamu ihalelerinde, “İstenmeyeni eleme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen Pazarlık 21/f yöntemiyle gerçekleştirilen ihale kapsamında iki şirketten teklif alındı.

GÜNLÜĞÜ ORTALAMA 2900 TL’YE GELİYOR

RTÜK’ün teklif aldığı şirketlerden biri, AKP’den milletvekili aday adayı olan Mehmet Kaya’nın şirketi Kayatur Filo Kiralama Anonim Şirketi oldu. Kurulun 1 milyon 160 bin TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihale, ihale komisyonuna 1 milyon 44 bin TL’lik teklif sunan Kayatur Filo Kiralama Anonim Şirketi’ne verildi. RTÜK ile şirket arasında 29 Aralık’ta sözleşme imzalandı.

Toplam 1 milyon 44 bin TL ödenerek kiralanan aracın, 12 ay boyunca kullanılacağı bildirildi. Aracın kullanım amacının ise “Başkan’ın makam aracına koruma sağlamak üzere eşlik etmek” olduğu kaydedildi. Aracın günlük kullanım bedeli ise 2 bin 900 TL olarak hesaplandı.