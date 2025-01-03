RTÜK Ferdi Tayfur'a yapılan saygısızlığı affetmedi! Açıklama geldi

TELE1 sunucusu Musa Özuğurlu’nun Ferdi Tayfur hakkında sarf ettiği “Sanatsal açıdan berbattı” sözleri, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Son olarak RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Özuğurlu'nun 'Ferdi Tayfur' yorumu hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Ferdi Tayfur hakkında Tele 1 ekranlarında yapılan ahlaki olmayan yorumlar dikkatimizdedir. Merhum sanatçımıza yapılan terbiye dışı davranış incelenmektedir" dedi.

"UZMAN RAPORU KISA SÜREDE RTÜK GÜNDEMİNE GELECEK"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,şu ifadeleri kullandı:

"Müzik dünyamızın acı kaybı Ferdi Tayfur sanatçımız hakkında Tele 1 ekranlarında yapılan ahlaki olmayan yorumlar dikkatimizdedir. Yayında topluma mal olmuş, kitlelerin gönlünü kazanmış merhum sanatçımıza yapılan terbiye dışı davranış Üst Kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir.

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Acı kaybıyla hayranlarını üzüntüye gark eden Ferdi Tayfur, aziz milletimizin gönlündeki yerini her daim koruyacaktır. Manevi şahsına, ailesine ve sevenlerine yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Gerek yasadaki gerekse medya tarafından kabul gören yayıncılık etik kuralları gereği başlatılan inceleme sonrasında hazırlanacak uzman raporu kısa sürede RTÜK gündemine gelecektir."