RTÜK Fox - Sözcü TV - KRT - Halk TV - TELE 1 - ve TGRT'ye ceza yağdırdı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Serhat Ağa
RTÜK Fox - Sözcü TV - KRT - Halk TV - TELE 1 - ve TGRT'ye ceza yağdırdı
RTÜK’ten ceza yağmuru. Muhalif kanallara ceza yağdıran RTÜK gerekçe olarak haber kanallarının tarafsız savunmadığını öne sürdü. FOX TV, Halk TV, SZC, Tele 1, ve KRT’ye yüzde 3 idari para cezası veren RTÜK, TGRT’ye de Starbuck bardağından dolayı ceza kesti.

RTÜK üyesi İlhan taşçı sosyal medya hesabından RTÜK’ün yağdırdığı cezaları bir bir açıkladı. Hükümete muhalif olan neredeyse tüm kanallara yeni yıla girerken ceza yağdıran RTÜK, son günlerin en çok konuşulan ve tarikatların hedefinde olan Kızıl Goncalar dizisini de es geçmedi.

SOMALİ CUMHURBAŞKANININ OĞLU İÇİN FOX TV’YE CEZA

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun, Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olması ve sonrasında kaçması gündemi sarsmıştı. FOX TV’ye haber sonrası değerlendirme için ceza kesildi.

İlhan Taşçı’nın açıklamaları şu şekilde:

1- RTÜK tarikat ve cemaatlere boyun eğdi!

Tarikat ve cemaatlerin iç yüzünü kurgusal olarak anlatan Kızıl Goncalar dizisine “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılıktan Üst Kurul % 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası verdi. RTÜK’ün verdiği diğer ağır cezalar

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2- Fox TV’ye Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olması ve hakem Halil Umut Meler’e saldıran Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca’nın saldırmasına ilişkin değerlendirmeler nedeniyle “tarafsız” davranmadığı savıyla %3 idari para cezası

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3- Halk TV’ye “terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde” sunulduğu iddiasıyla %3 idari para; aynı kanalda LGBT+konusundaki değerlendirmeler nedeniyle milli ve manevi değerlere aykırılıktan % 3 idari para cezası verildi

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4- SZC televizyonundaki programda TÜİK çalışanının işsizliği az göstermelerinin karşılığında prim, terfi aldıklarına ilişkin sözlerinin aktarılması nedeniyle “tarafsızlık” ihlali savıyla % 3 idari para cezasına RTÜK oy çokluğuyla karar verdi.

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5- RTÜK, Tele 1’e “kişileri küçük düşürmekten” % 3; aynı kanala kara para aklama yöntemlerinin tartışıldığı program nedeniyle % 3, kanalda Yılmaz Güney’in tartışıldığı programa da “suçluyu övmekten” %3 idari para cezasına karar verdi.

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6- KRT’de Zafer Arapkirli’nin Çalışma Bakanı Işıkhan’ı “aşırı yoksulluk yok” sözleri Sağlık Bakanı Koca’yı da yurtdışına giden doktorlar için “para” için gittiklerine dönük el işaretini eleştirmesinden dolayı “küçük düşürmekten” kanala % 3 idari para cezası verildi.

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STARBUCKS BARDAĞI İLE YAYINDAN DOLAYI TGRT’YE CEZA

7- TGRT’ye haber bülteninde Starbucks bardağının görünmesi nedeniyle “gizli ticari iletişim”den %3 idari para cezası verildi.

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