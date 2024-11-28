RTÜK, harekete geçip Arka Sokaklar’a ceza kesti! Şevket Çoruh'a Gonca Vuslateri'den tam destek

Mynet'in duyurduğu RTÜK toplantısı sonrasında 4 diziye ceza geldi. Cezanın ardından Şevket Çoruh bir paylaşımda bulundu.

RTÜK'TEN CEZA ALAN DİZİLER

STAR TV kanalında yayımlanan Sahipsizler, NOW kanalındaki Yabani ve SHOW TV'nin Deha dizileri üst sınırdan yaptırım aldı. RTÜK, bu dizilere program durdurma kararı verirken, şiddet sahnelerinin yoğunluğu ve etik dışı içerikler sebebiyle ciddi bir yaptırım uygulandı.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNE PARA CEZASI

Arka Sokaklar dizisine de üst sınırdan para cezası verildi. Şevket Çoruh, RTÜK’ün verdiği cezanın ardından sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi. Çoruh "Ödül sayarım" paylaşımıyla gündem oldu.

Gonca Vuslateri de, Çoruh’a destek vererek "Ödül zaten" deyince sosyal medyada gündem oldu.