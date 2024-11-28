RTÜK, harekete geçip Arka Sokaklar’a ceza kesti! Şevket Çoruh'a Gonca Vuslateri'den tam destek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
RTÜK, harekete geçip Arka Sokaklar’a ceza kesti! Şevket Çoruh'a Gonca Vuslateri'den tam destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk dizileriyle ilgili yaptığı eleştirilerin ardından, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dört diziye ceza uyguladı. Arka Sokaklar’ın Mesut'u Şevket Çoruh verilen cezayı, “Ödül sayarım” derken, Gonca Vuslateri'den ünlü oyuncuya tam destek geldi.

Mynet'in duyurduğu RTÜK toplantısı sonrasında 4 diziye ceza geldi. Cezanın ardından Şevket Çoruh bir paylaşımda bulundu.

arkasokaklartarikatjpg-udfmp-hmfemtwoh-c8tntw.jpg

RTÜK'TEN CEZA ALAN DİZİLER

STAR TV kanalında yayımlanan Sahipsizler, NOW kanalındaki Yabani ve SHOW TV'nin Deha dizileri üst sınırdan yaptırım aldı. RTÜK, bu dizilere program durdurma kararı verirken, şiddet sahnelerinin yoğunluğu ve etik dışı içerikler sebebiyle ciddi bir yaptırım uygulandı.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNE PARA CEZASI

Arka Sokaklar dizisine de üst sınırdan para cezası verildi. Şevket Çoruh, RTÜK’ün verdiği cezanın ardından sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi. Çoruh "Ödül sayarım" paylaşımıyla gündem oldu.

leyla-dizisinde-nur-karakterine-hayat-veren-gonca-vuslateri-hakkinda-bilmeniz-gerekenler.webp

Gonca Vuslateri de, Çoruh’a destek vererek "Ödül zaten" deyince sosyal medyada gündem oldu.

Son Haberler
THY'den sefer iptalleri açıklaması
THY'den sefer iptalleri açıklaması
Vücuttaki fazla suyu atıyor! İdrar söktürüyor! Mucize bitkinin faydalarını uzmanlar anlatıyor...
Vücuttaki fazla suyu atıyor! İdrar söktürüyor! Mucize bitkinin faydalarını uzmanlar anlatıyor...
Borsa güne yatay başladı 28-11-2024
Borsa güne yatay başladı 28-11-2024
Kartalkaya’da erken yağan kar işletmecilerin yüzünü güldürdü
Kartalkaya’da erken yağan kar işletmecilerin yüzünü güldürdü
Tanyeli hastane masrafını açıkladı! 2 ünlü isimden alkışlanacak hareket
Tanyeli hastane masrafını açıkladı! 2 ünlü isimden alkışlanacak hareket