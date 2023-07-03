RTÜK 'kırmızı çizgilerini' açıkladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sosyal medya üzerinden "Kamuoyunun ve yayıncılarımızın dikkatine" notuyla bir açıklama paylaştı.

Geleneksel yayıncılığın yanı sıra internet tabanlı platformlarda son zamanlarda yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiği belirtildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK'ün açıklamasını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Aile kurumumuzu incitici, manevi ve kültürel değerlerimize saldıran, toplumsal sağlığı tehdit eden sapkın ilişkiler içeren, mizah programlarında dini değerlerimize hakaret eden, devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde yapılan yayınlar KABUL EDİLEMEZ."

"RTÜK’ÜN HER ZAMAN İFADE EDİLEN KIRMIZI ÇİZGİLERİ BELLİDİR"

Yayınlanan açıklamada öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, herkesin malumu olduğu üzere ülkemizdeki radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini düzenlemekte ve denetlemektedir. Radyo ve televizyonların lisans, frekans vs. işlemlerini kanuni olarak düzenleyen Üst Kurul, yayın içeriklerinin denetiminden de sorumludur.

RTÜK’ün her zaman ifade edilen kırmızı çizgileri bellidir.

-Millî güvenlikten taviz vermeyen Üst Kurulumuz, yayınlarda terör ve terör propagandasına asla ve asla müsaade etmez.

-Üst Kurul, çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine izin vermez.

-Yayınlarda kadın ve çocuk istismarına geçit vermeyen Üst Kurulumuz yaşlılara, engellilere ve dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapar.

-Milli ve manevi değerlerimizi gözeten RTÜK, kutsal bildiği aile kurumuna halel getirecek zararlı yayın içeriklerine karşı son derece duyarlıdır.

-RTÜK, geleceğimizi tehdit eden madde bağımlılığıyla kıyasıya mücadele eder.

Aile kurumumuzu incitici, manevi ve kültürel değerlerimize saldıran, toplumsal sağlığı tehdit eden sapkın ilişkiler içeren, mizah programlarında dini değerlerimize hakaret eden, devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde yapılan yayınlar KABUL EDİLEMEZ."