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RTÜK Tele 1 ve Halk TV'ye ceza yağdırdı

TELE1, Halk TV, Fox TV ve Habertürk’ün deprem yayınları nedeniyle toplanan RTÜK yine ceza yağdırdı. TELE1’e yüzde 5 para, 5 kez de program durdurma cezası, Halk TV ve Fox TV’ye yüzde 3’er para cezası verildi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 15:04
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RTÜK Tele 1 ve Halk TV'ye ceza yağdırdı

RTÜK Tele 1 ve Halk TV'ye ceza yağdırdı
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RTÜK, TELE1, Halk TV, Fox TV ve Habertürk’ün deprem yayınları nedeniyle toplandı.

Toplantının sonucunu RTÜK Üyesi İlhan Taşçı sosyal medya hesabından paylaştı.

Taşçı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"RTÜK, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın deprem bölgesinden katıldığı yayın nedeniyle Halk TV’ye;
Merdan Yanardağ ile Emre Kongar’ın 18 Dakika programında depremle ilgili sağcı iktidar eleştirisi nedeniyle de
Tele 1’e % 5 para 5 kez de program durdurma cezası verdi.
Fox’ta Orta Sayfa ile Halk TV’de Halk Meydanı programına özgürce kanaat oluşumunu engellemekten %3’er para cezası verildi.
Tüm bu cezalar deprem sonrası yorum ve haberlere dayandırıldı.
Haber yapmanın suç ama halka alenen küfretmenin “özgürlük” sayıldığı bir dönemi yaşıyoruz.
Aradan geçen 2 haftaya karşın çadır sorunu bile çözülmemişken medyadan
“salon salomonje çadır” övgüleri, “deprem oldu ama keyfim yerinde” haberleri beklenmektedir.
Gerçeği çarpıtan, sansürleyenlerin sırtı sıvazlanırken hakikatin izini sürenler sessizliğe boğulmak isteniyor.
Gerçeği aktarmamak, binlerce yurttaşımızın feryadını duyurmamak hem ayıptır, hem suçtur, hem de gazetecilik mesleğine ihanettir.
Hele de devletin valisi bile “gerçeği”kabul etmişken!
Tüm telaş seçimlerde iktidarı kaybetmemek için.
Battıkça çırpınıyorlar, çırpındıkça batıyorlar!"

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