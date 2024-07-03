RTÜK ünlü radyoyu kapattı. Lisansı iptal edildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Açık Radyo'nun lisansını iptal etti. CHP’li RTÜK üyesi İlhan Taşçı Açık Radyonu’nun kapatıldığını açıkladı.

Açık Radyo’ya daha önce üst sınırdan 189 bin 282 TL idari para cezası ve beş program durdurma cezası verildiği de belirtildi.

Taşçı X hesabından şu paylaşımı yaptı:

RTÜK, Açık Radyo’nun lisansını iptal etti. Gerekçe, kurulun daha önce verdiği “toplumu kin ve düşmanlığa tahrikten” 5 gün program durdurma cezasına uymayıp yayını sürdürmesi. Oysa yayıncı para cezasını ödemiş, ancak yayın kesmemiş. Bu durum yayıncı lehine yorumlanmalıydı.

NE OLMUŞTU?

RTÜK, 22 Mayıs 2024 tarihinde aldığı kararla, 24 Nisan günü Açık Gazete programında yer alan "Osmanlı topraklarında gerçekleşen tehcir ve katliamların, soykırım olarak adlandırılan olayların 109. yıl dönümü, sene-i devriyesi. Bu yıl da anma yasaklandı biliyorsunuz" ifadeleri sebebiyle Açık Radyo'ya 189 bin 282 TL idari para cezası ve beş program durdurma cezası verdi.

RTÜK'ün duyurusunda, "... gazetecilerin somut kanıtlara dayanmayan, toplumu kutuplaştırabilecek ve itibarını zedeleyebilecek iddialarda bulunmanın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, ayrıca Cengiz Aktar tarafından yapılan 'soykırım' nitelemesinin yayın sırasında açıkça dile getirilmesi ve bir düzeltme girişiminde bulunulmamasının kamusal sorumluluk ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla bağdaşmadığı, aynı zamanda toplumu kin ve düşmanlığa sürükleyebilecek nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.