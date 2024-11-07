RTÜK üst sınırdan ağır yaptırım uyguladı! TUSAŞ saldırısını yayınlayanlara ceza yağdı

Haftalık olağan toplantısını yapan RTÜK, gündüz kuşağı programları başta olmak üzere yayın yasaklarına uymayan televizyonlara ve tartışma programlarına üst sınırdan ağır yaptırım uyguladı. Yayıncılık ilkelerini ihlal eden gündüz kuşağı programlarının tamamına, mahkemelerin yayın yasağı kararlarına uymayanlara ve küfürleşmelere varan tartışma programlarına üst sınırdan ağır cezalar verildi.

Üst Kurul, gündüz kuşağı programları için TV 8, KANAL D ,NOW, Beyaz TV, Show TV, ATV ve Star TV’ye üst sınırdan yaptırım uyguladı. TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı sonrası ilgili mahkemenin verdiği yayın yasağına uymayan Akit TV, Beyaz TV, Kanal 3, Meltem TV, NTV, Show TV, Tele1, CNN Türk, TGRT Haber, SZC, Halk TV ve Flash Haber’e üst sınırdan idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca, Halk TV, NOW, Bursada Bugün, Tele1, SZC ve Flash Haber hakkında yayınladıkları haber programlarındaki ihlaller için üst sınırdan müeyyide kararı verildi. Üst Kurul, Berat TV ve Kanal Ege’ye de usulsüz bitkisel gıda takviyesi pazarlama yayınları nedeniyle ceza kesti.