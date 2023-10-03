RTÜK'ten Halk TV ve Ayşenur Arslan hakkında inceleme

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gece yarısı açıklama yaparak, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler nedeniyle Halk TV ve Arslan hakkında inceleme başlattıklarını duyurdu.

RTÜK'ten Halk TV ve Ayşenur Arslan hakkında inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ayşenur Arslan'ın Ankara'daki canlı bomba saldırısının ardından kullandığı ifadeler nedeniyle Halk TV ve Arslan hakkında inceleme başlattı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, inceleme kararını gece yarısı sosyal medya hesabından duyurdu.

Şahin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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NE OLMUŞTU?

Ankara’da, 1 Ekim Pazar günü İçişleri Bakanlığı önünde bombalı saldırı düzenleyen iki teröristten biri kendini patlatırken, diğeri polis tarafından öldürüldü. Saldırıda iki polis yaralandı.

“KENDİNİ PATLATAN TERÖRİST UZAKTAN KUMANDALI OLABİLİR”

Halk TV’deki programında bombalı saldırı girişimine ilişkin açıklamalarda bulunan Ayşenur Arslan, “Hiçbir şey yapamadan ölünmez” dedi.

Arslan, kendini patlatan teröristin üzerindeki ya da arabadaki patlayıcının uzaktan kumandalı olabileceğini ileri sürerek, “Çünkü; o kadar manasız ki… Gelip hiçbir şey yapamadan, hiçbir şey yapamadan… Hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız aykırı. Durup dururken kendini patlatmış” ifadelerini kullandı.

“NEDEN KAYSERİ’DE BİRİNİ ÖLDÜREREK GELİYORLAR”

Arslan, ayrıca saldırıyı düzenleyen teröristlerin Ankara’ya nasıl geldiklerine de anlam veremediğini söyledi.

Arslan, “Ama bir arabanın şoförü öldürülerek, neden Ankara’da bir araba o kadar kolaydır ki: düz kontak çalıştıracaksınız, bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara’da bunu yapmak varken, gecenin bir vakti diyelim ki neden Kayseri’de birini öldürerek ‘Ben geliyorum hey, bak ben yola çıktım bombalarımla. Bombalar sırtımızda, tabanca belimizde’ değil mi? Nedir yani.” diye konuştu.

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