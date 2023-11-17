RTÜK'ten Halk TV'ye yine ceza

Son dakika... Son dakika... Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın şikayeti üzerine Halk TV'ye yüzde 3 para cezası verildi.

RTÜK'ten Halk TV'ye yine ceza

RTÜK, Halk TV’ye 'Kayda Geçsin' programında Sinan Ateş ile ilgili yorumların yapılması nedeniyle Ülkü Ocakları Başkanı'nın şikayeti üzerine yüzde 3 para cezası verdi.

Haberi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşçı, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Taşçı, şu ifadeleri kullandı:

Anayasa Mahkemesinin “sansüre” yol vermesinin ardından RTÜK, hükümeti eleştiren, halkın haber alma hakkı için mücadele eden yayıncılara ağır cezalar verdi. Kararlar gösteriyor ki RTÜK, gelecek günlerde daha ağır yaptırımlara hazırlanıyor. İstedikleri suskun, sinmiş bir basın…

RTÜK, Merdan Yanardağ ile Emre Kongar’ın 3 ayrı programına ceza verdi. Birisi Osman Gökçek’in şikayeti! “Küçük düşürme” ve “suçlu gibi göstermekten” kanala üç kez % 3 para cezası kesildi. Flash Haber’e de emekli maaş ve ikramiyesini eleştirmekten % 3 İPC uygulandı.

RTÜK, Zafer Arapkirli’nin Erdoğan’ın köprü ve otoyollara zam yapılmayacağını açıklamasına karşın zam yapılmasına tepkisi nedeniyle “küçük düşürmekten” KRT’ye % 3, Hakan Fidan’ın Antony Blinken’e mesafeli tutumuyla övünülmesini komik bulması nedeniyle de % 3 İPC verdi.

Halk TV’ye Kayda Geçsin programında Sinan Ateş ile ilgili yorumların yapılması nedeniyle Ülkü Ocakları Başkanının şikayeti üzerine RTÜK % 3para cezası verdi. Kanala Işid’in korunup kollandığı değerlendirmesi nedeniyle de %3 para cezasına hükmedildi.Kararlar oyçokluğuyla alındı.

1-002.jpg2-002.jpg

İlgili Haberler
Bakanlık açıkladı. Bugün hesaplara yatıyor
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Son Haberler
Rüyada taş görmek ne demek? Rüyada taş görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada taş görmek ne demek? Rüyada taş görmek neye işaret?
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu Dünya
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
Datça’da 4.1 büyüklüğünde deprem Gündem
Datça’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 14 zehir taciri yakalandı Gündem
Erzincan'da 14 zehir taciri yakalandı
Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferlerine fırtına engeli Gündem
Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferlerine fırtına engeli
Trabzon'un yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı Gündem
Trabzon'un yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
Çağlar Ertuğrul'dan evlilik açıklaması. “Bu devirde zor demişti” Magazin
Çağlar Ertuğrul'dan evlilik açıklaması. “Bu devirde zor demişti”