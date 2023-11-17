RTÜK'ten Halk TV'ye yine ceza

RTÜK, Halk TV’ye 'Kayda Geçsin' programında Sinan Ateş ile ilgili yorumların yapılması nedeniyle Ülkü Ocakları Başkanı'nın şikayeti üzerine yüzde 3 para cezası verdi.

Haberi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşçı, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Taşçı, şu ifadeleri kullandı:

Anayasa Mahkemesinin “sansüre” yol vermesinin ardından RTÜK, hükümeti eleştiren, halkın haber alma hakkı için mücadele eden yayıncılara ağır cezalar verdi. Kararlar gösteriyor ki RTÜK, gelecek günlerde daha ağır yaptırımlara hazırlanıyor. İstedikleri suskun, sinmiş bir basın…

RTÜK, Merdan Yanardağ ile Emre Kongar’ın 3 ayrı programına ceza verdi. Birisi Osman Gökçek’in şikayeti! “Küçük düşürme” ve “suçlu gibi göstermekten” kanala üç kez % 3 para cezası kesildi. Flash Haber’e de emekli maaş ve ikramiyesini eleştirmekten % 3 İPC uygulandı.

RTÜK, Zafer Arapkirli’nin Erdoğan’ın köprü ve otoyollara zam yapılmayacağını açıklamasına karşın zam yapılmasına tepkisi nedeniyle “küçük düşürmekten” KRT’ye % 3, Hakan Fidan’ın Antony Blinken’e mesafeli tutumuyla övünülmesini komik bulması nedeniyle de % 3 İPC verdi.

Halk TV’ye Kayda Geçsin programında Sinan Ateş ile ilgili yorumların yapılması nedeniyle Ülkü Ocakları Başkanının şikayeti üzerine RTÜK % 3para cezası verdi. Kanala Işid’in korunup kollandığı değerlendirmesi nedeniyle de %3 para cezasına hükmedildi.Kararlar oyçokluğuyla alındı.