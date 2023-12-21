RTÜK'ten Kızıl Goncalar dizisine gözdağı. Dizi ilk bölümüyle ses getirmişti

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RTÜK'ten Kızıl Goncalar dizisine gözdağı. Dizi ilk bölümüyle ses getirmişti
Kızıl Goncalar dizisi yayınlanan ilk bölümü ile birlikte tartışma konusu oldu. Dizi hakkında çok sayıda şikayet gelmesi üzerine RTÜK'ten diziye ilişkin açıklama geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kızıl Goncalar dizisi hakkında gelen şikayetlerin kayıt altına alındığını açıkladı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve Özcan Deniz ile Özgü Namal’ın başrollerini paylaştığı 'Kızıl Goncalar' dizisi, ilk bölümüyle ses getirmişti

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RTÜK'TEN DİZİYE GÖZ DAĞI GELDİ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ilk bölümüyle adeta ülke gündemine oturan diziye ilişkin sosyal medya platformu X'ten açıklama yaptı. Şahin, açıklamasında "FOX TV’de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı

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HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

İlk bölümü yayınlanan dizi, Yeni Şafak ve Akit gazeteleri tarafından da hedef gösterilmişti.

Her iki gazete de "İslam düşmanlığını her fırsatta gözler önüne seren FOX TV için sosyal medya harekete geçti. İslam'ı, Tarikat ve Ahileri hedef alan sözlere Müslümanlar sessiz kalmadı. Skandal dizi ve yayınları yüzünden 'RTÜK FOX TV İslam düşmanlığı yapıyor' ifadeleri ile RTÜK'e çağrı yapmıştı.

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