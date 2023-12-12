RTÜK’ten spor programlarına yaptırım kararı. Hakem Halil Umut Meler'e saldırı oldu

Ankaragücü Başkanı Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısının ardından RTÜK spor programlarına ceza uygulanacağını açıkladı.

Ayşe Memiş KAYNAK: Haber Merkezi
RTÜK’ten spor programlarına yaptırım kararı. Hakem Halil Umut Meler'e saldırı oldu

Ankaragücü-Rizespor maçı Türkiye gündemine oturdu. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıda bulundu.

Koca’nın Meler’e saldırısı tüm dünyada yankı uyandırdı. Aldığı darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sarsa da Meler yerde defalarca tekmelendi.

Yumruklu saldırısının ardından hakeme tepke Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de bir açıklama yaptı.

X hesabından paylaşımda bulunan Şahin spor programlarına ceza uygulanacağını açıkladı.

Şahin "Kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" diye yazdı.

Şahin paylaşımında şunları kaydetti:

Şiddetin her türlüsüne olduğu gibi sporda şiddete de karşıyız. MKE Ankaragücü-ÇAYKUR Rizespor maçında Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Spor programları ve futbol yorumcularına ilişkin ligler başlamadan yaptığımız uyarıları tekraren hatırlatıyoruz. Futbol izleyicilerini yanlış yönlendiren, tribünleri gerginliğe sevk eden spor yayınlarını titizlikle takip ediyoruz. Sporun ruhuna uygun olarak centilmenlik içerisinde yapılması gereken müsabakaların tam tersine şiddet görüntüleriyle anılması en çok futbol camiasına haksızlıktır. Üst Kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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TFF’FEN AÇIKLAMA

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya sert tepki gösterdi.

Büyükekşi açıklamasında, "Acilen yönetim kurulumuzu toplantıya davet ettim. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren, bunu yaparken de bu işin sonunun nereye gidebileceğini hesap edemeyen herkes bu olayı enine boyuna düşünsün." dedi.

TFF Başkanı açıklamasının devamında, "Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya katılan herkes, bedelini ödeyecek. Kimse, kimseye yumruk atamaz. Özellikle bir hakeme bunu yapamazlar. Çok üzgünüm. Detayları kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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