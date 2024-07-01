Ruanda seçime gidiyor

Ruanda Ulusal Seçim Komisyonu seçmen listesini yayınladı. Listeye göre, Ruanda'nın 30 bölgesinde ve diasporada bulunan 9,7 milyon Ruanda vatandaşı, Temmuz ayında yapılacak başkanlık ve parlamento seçimlerinde oy kullanmaya hak kazandı.

Cumartesi günü seçmen kayıtlarının güncellenmesinin ardından açıklanan nihai listede, 13 milyonu aşkın seçmenle birlikte 3,7 milyon gencin oy kullanma hakkına sahip olduğu görüldü.

Komisyon başkanı Oda Gasinzigwa, dün Ruanda develet televizyonunda açıklamalarda bulunarak "Ruanda kimliine sahip 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar bu listede yer alıyor. Daha önce seçmen kartının kullanıldığı durumlardan farklı olarak, seçmenlerin oy kullanmalarına izin verilebilmesi için ulusal kimlik kartlarını sandık görevlilerine ibraz etmeleri gerekecek" dedi.

Komisyon başkarnı ayrıca, özgür ve adil seçim imkanı sağlamak amacıyla ülke genelinde 2.591 sandık kurulduğunu bildirdi.

Başkanlık yarışında görevdeki Başkan Paul Kagame, muhalefetteki Ruanda Demokratik Yeşiller Partisi'nden Frank Habineza ve bağımsız aday Philippe Mpayimana'nın da aralarında bulunduğu üç aday bulunuyor.

Ruanda seçimleri 14-16 Temmuz tarihleri ​​arasında üç günlük bir dönemde gerçekleştirilecek.

Yurt dışında yaşayan Ruandalılar, 14 Temmuz'da ülkenin diplomatik temsilciliklerinde cumhurbaşkanı ve 53 milletvekili için oy kullanacak, ülkedeki seçmenler ise 15 Temmuz'da sandık başına gidecek.