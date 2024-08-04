Ruanda, Ulusal Hasat Günü'nü kutluyor

Çeşitli sosyal ve ekonomik faaliyetlerdeki başarıların kutlandığı bir etkinlik olan ülke çapındaki köy düzeyindeki kutlamalarda, geleneksel tariflerin sunulduğu eğlenceler, moda gösterileri ve geleneksel içeceklerin ve temel gıdaların paylaşılması gibi etkinlikler yer aldı.

Bu yılki kutlamalar, Eğitim Bakanlığı'nın "Dusangire" kampanyası aracılığıyla ulusal okul beslenme programını desteklemeye odaklandı ve ebeveynleri ve toplulukları okulda her çocuğa besleyici öğünler sağlamanın önemi konusunda eğitmeyi amaçlıyor.

Dusangire, Ruanda'nın ulusal dili olan Kinyarwanda'da "akşam yemeği yiyelim" anlamına geliyor.

Yetkililer, her Ruandalı öğrencinin okulda besleyici bir yemek almasını sağlamak için toplumda daha fazla farkındalık yaratılması gerektiğini vurguladı.

Ruanda hükümeti çocuk başına okul beslenme maliyetinin yüzde 90'ını karşılarken, velilerin dönem başına kalan yüzde 10'luk kısma katkıda bulunması gerekiyor.

Ruanda'nın doğusundaki Kayonza Bölgesi'nde düzenlenen ulusal kutlamalarda konuşan Ruanda Ulusal Birlik ve Toplumsal Katılım Bakanı Jean Damascene Bizimana, Ruandalıları yaptıkları her işte özveriyle çalışmaya ve birlikte çalışarak kendini geliştirme kültürünü geliştirmeye çağırdı.

Hükümetin dileğinin, ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklara çözüm bulmak için tüm Ruandalıların birlikte çalışması olduğunu söyledi.

Bizimana ayrıca Ruandalılara, ülkenin kalkınması için çalışırken ulusal birliği ve vatanseverliği korumaları çağrısında bulundu.

Geleneksel olarak Ulusal Hasat Günü, Ruandalılar tarafından her hasadın başında kutlanan, hem krallık hem de aile düzeyinde hasat açısından elde edilen başarıları kutlayan kültürel bir etkinlikti.