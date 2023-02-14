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Ruanda'da 500 okul Starlink interneti kullanacak

Doğu Afrika ülkelerinden Ruanda, uydu internet sistemi Starlink'in bu ay 500 okulda kullanıma gireceğini duyurdu.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 21:17
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Ruanda'da 500 okul Starlink interneti kullanacak

Ruanda'da 500 okul Starlink interneti kullanacak
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The New Times'ın haberine göre, Bilişim, İletişim Teknolojileri ve İnovasyon Bakanı Paula Ingabire, Starlink sisteminin 22 Şubat'ta pilot olarak 500 okulda denenmeye başlanacağını söyledi.

Starlink'in internet kapasitesinin hayli yüksek olduğunu belirten Ingabire, fiyatların da mevcut hizmet sağlayıcılardan daha uygun olacağını dile getirdi.

Ruanda Uzay Ajansı (RSA), ay başında şirketin ülke çapında hizmet sağlamasına izin vermişti.

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerinde internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor.

Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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