Ruanda'da Paul Kagame yeniden Devlet Başkanı seçildi

Ruanda'nın yeni devlet başkanı belli oldu

Seçim yetkililerinin açıkladığı ön sonuçlara göre Kagame, oyların yüzde 99,15'ini alarak bir kez daha 5 yıllık bir dönem için seçildi. Oyların yüzde 79'unun sayıldığı bu sonuçlara göre, Kagame'nin rakipleri olan Ruanda Demokratik Yeşiller Partisi'nden Frank Habineza ve bağımsız aday Philippe Mpayimana'nın oy oranları yüzde 1'in altında kaldı. Kesin sonuçların 27 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

Kagame, 2000 yılından bu yana devlet başkanlığı görevini sürdürüyor.

Yaklaşık 10 milyon seçmenin kayıtlı olduğu Ruanda'da, dün yaklaşık 2 bin 500 sandıkta oy kullanıldı.