Ruanda'da Paul Kagame yeniden Devlet Başkanı seçildi

Kaynak: AA
Ruanda'da Paul Kagame yeniden Devlet Başkanı seçildi

Ruanda Yurtsever Cephesi Partisi Genel Başkanı ve mevcut Devlet Başkanı Paul Kagame, yeniden aynı göreve seçildi.

Ruanda'nın yeni devlet başkanı belli oldu

Seçim yetkililerinin açıkladığı ön sonuçlara göre Kagame, oyların yüzde 99,15'ini alarak bir kez daha 5 yıllık bir dönem için seçildi. Oyların yüzde 79'unun sayıldığı bu sonuçlara göre, Kagame'nin rakipleri olan Ruanda Demokratik Yeşiller Partisi'nden Frank Habineza ve bağımsız aday Philippe Mpayimana'nın oy oranları yüzde 1'in altında kaldı. Kesin sonuçların 27 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

Kagame, 2000 yılından bu yana devlet başkanlığı görevini sürdürüyor.

Yaklaşık 10 milyon seçmenin kayıtlı olduğu Ruanda'da, dün yaklaşık 2 bin 500 sandıkta oy kullanıldı.

İlgili Haberler
Ruanda M23 isyancılarıyla birlikte Kongo'ya savaş açtı
Ruanda M23 isyancılarıyla birlikte Kongo'ya savaş açtı
Ruanda: Sunak'ın ölü doğan çılgın planı
Ruanda seçime gidiyor
Ruanda seçime gidiyor
Ruanda’dan 5 uçak dolusu - muhtemelen gelip dönmeyecek - turist kafilesi İstanbul'a geliyor
Son Haberler
Yeniden Refah Partisi'nde istifa Gündem
Yeniden Refah Partisi'nde istifa
Samsun'da deprem Gündem
Samsun'da deprem
Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki çocuğa istismar davası ertelendi Gündem
Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki çocuğa istismar davası ertelendi
Plaka değişikliği yapacaklar dikkat Gündem
Plaka değişikliği yapacaklar dikkat
Yaşasın iyi insanlar Gündem
Yaşasın iyi insanlar
Gaziantep Havalimanı’nda yolcunun üzerinden çıktı Yerel Haberler
Gaziantep Havalimanı’nda yolcunun üzerinden çıktı
Kaktüsler hakkında 25 şaşırtıcı bilgi Keşfet
Kaktüsler hakkında 25 şaşırtıcı bilgi