Rublede sert düşüş. Rusya Merkez Bankası olağanüstü toplanıyor

Rusya Merkez Bankası, rublede yaşanan değer kaybı nedeniyle yarın faiz oranına ilişkin olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.
Bankadan yapılan yazılı açıklamada, yarın faiz oranına ilişkin olağanüstü toplantı gerçekleştirileceği bildirildi.
Uzmanlar, Rusya Merkez Bankası’nın yarınki toplantısında yüzde 8,5 seviyesindeki faiz oranını artırmasını bekliyor.
1 DOLAR 100 RUBLEYİ AŞTI
Dolar/ruble paritesi bugün 23 Mart 2022’den bu yana ilk defa 100 seviyesini aşarken, bankanın açıklamasının ardından tekrar 99,6 seviyesine geriledi.
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